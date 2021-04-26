Yeni bakana "zeytinyağında ihracat yasağını kaldırın" mektubu

26 Nisan 2021 Pazartesi, 11:07

Tarım ve Orman Bakanlığının önerisi ile Ticaret Bakanlığınca 31 Ekim 2021 tarihine kadar dökme zeytinyağı ihracatı yasaklanmış, bu karar sektördeki ihracatçı birliklerinin, tarım satış kooperatiflerinin, ziraat odalarının ve çiftçilerin tepkisine neden olmuştu.

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a bir mektup gönderen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye’nin hem zeytin ağacı sayısı hem de üretim miktarı ile önemli bir zeytin ve zeytinyağı ülkesi olduğunu, zeytin ve zeytinyağı stratejik önem sahip ürünler olduğunu hatırlattı.

İhracat yasağı kararından sonra çiftçinin elindeki zeytinyağının fiyatının düştüğünü belirten CHP’li Bakırlıoğlu mektubunda; her yıl rekolte tahmini yapan Ulusal Zeytin Ve Zeytinyağı Konseyinin 2020-2021 sezonu zeytinyağı rekolte tahmini 170 bin tondur. Geçen yıldan kalan 40 bin ton stok ve Suriye’den getirilen 20 bin ton zeytinyağı ile birlikte ihtiyacımızın üzerinde bir zeytinyağı varlığımız oluşmuş durumdadır.

Yani ülkemizde ihtiyaçtan fazla zeytinyağı bulunmaktadır. Kaldı ki diğer bitkisel yağ fiyatları aşırı şekilde artarken zeytinyağı fiyatı değişmemiştir.

Dökme zeytinyağı ihracatının yasaklanmasının ardından üreticinin elindeki zeytinyağının fiyatı düşmüştür. Zaten maliyetine ürününü satmak zorunda kalan zeytin ve zeytinyağı üreticisi çiftçiler bu kararın en büyük mağdurları olmuşlardır. Ayrıca önceden ihracat anlaşması yapan firmalar ve zeytinyağı fabrikaları bu durumdan olumsuz etkilenmişlerdir.

31 Ekime kadar alınan ihracat yasağı kararı önümüzdeki sezonun ihracatını da olumsuz etkileyecektir ifadelerine yer verdi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu çiftçilerimizin, sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın daha fazla zarar görmemesi için yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan ihracat yasağı kararının kaldırılmasını istedi.