İzmir Ticaret Borsası'ndan Ticaret Bakanlığı'na zeytinyağı çağrısı

01 Nisan 2021 Perşembe, 10:22

Ticaret Bakanlığı'nın zeytinyağının dökme olarak ihraç edilmesini 31 Ekim 2021 tarihine kadar yasaklamasına İzmir'den tepki geldi. İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli, yasak kararının ihracatın sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyeceğini belirterek Ticaret Bakanlığı'ndan konunun tekrar gözden geçirilmesini istedi.

"TEKRAR DEĞERLENDİRİLMELİ"

İzmir Ticaret Borsası'nın Mart ayı meclis toplantısında konuşan Kestelli, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı dökme ve varilliği zeytinyağının ihracatını yasakladı. Bu yasağın temel nedeni dünyada salgın döneminde ciddi oranda artan bitkisel yağ fiyatlarıydı. Yurtiçi tüketici fiyatlarında da pandemi döneminde yüzde 60 civarında artış oldu. Ancak bu dönemde zeytinyağındaki artış yüzde 35’te kaldı. Ülkemizde bu sezon ihraç edilebilir 50-60 bin ton civarında zeytinyağı olduğu tahmin ediliyor. Bunun yarısına yakını kutulu, ambalajlı ihraç edildiği için yasak kapsamında değil. Bu karar ile ihracatın sürdürülebilirliği olumsuz etkilenebilir. Yasak ile ilgili kararın bakanlıklarımız tarafından tekrar değerlendirileceğini ümit ediyoruz.”

"GÜÇLENEREK ÇIKMALIYIZ"

Kestelli, piyasalarda son bir haftada yaşanan dalgalanmayı da yorumladı. Kestelli şöyle konuştu:

"Kur, faiz ve hisse senedi piyasalarındaki gelişmeleri izledik. Bizim gibi dünyanın en kıymetli toprakları üzerinde oturanlar için bu durum çok da alışılmadık bir şey değil. İş hayatında kısa değil, uzun vadeli düşünmeyi, paniğe kapılmamayı öğrendik. Bütün bunları birer sınav olarak görüp, her türbülanstan kaslarımızı daha da güçlendirmiş olarak çıkmaya gayret ediyoruz. Açıkçası, yaşanan bu son dalgalanmanın da geçici olduğuna inanıyorum. Koşullar ne olursa olsun odağımızı korumamız çok değerli. Bu nedenle, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik reform paketinin, yaşanan piyasa dalgalanması etkisiyle kamuoyunda yeterince değerlendirilmemiş olmasını önemli bir eksiklik olarak görüyorum.

"EKONOMİ PAKETİ OLUMLU YANSIYACAK"

Ekonomi paketi pozitif düzenlemeler içeriyor. 850 bin esnafımızın gelir vergisinden muaf tutulması, beyan yükümlülüklerinin kaldırılması ve ilave istihdam sağlayan firmaların 100 bin lira kredi kullanabilecek olmaları da cesaret verici bir adım. Reform paketi, ekonomimizin yeniden yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüme hedefine yönelmiş olduğunu gösteriyor. Dalgalanmanın önümüzdeki günlerde durulmasıyla reform paketiyle ortaya konulan bu yaklaşımın öncelikle üretime ve ihracata; dolayısıyla da istisnasız her kesime olumlu şekilde yansıyacağına inanıyorum.”