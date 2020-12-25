Milas zeytinyağı, AB'nden coğrafi işaret alan ilk Türk zeytinyağı oldu

25 Aralık 2020 Cuma, 12:16

Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2017 yılında Avrupa Birliği’ne gerçekleştirdiği başvuru uygun bulundu ve Milas zeytinyağının adı, AB'nin coğrafi işaret siciline yazılarak 23 Aralık 2020 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlandı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek, alınan coğrafi işaretle birlikte Milas Zeytinyağı’nın marka değerinin artacağını ifade etti.

Kararın uzun zamandır beklenen ve çok sevindirici bir gelişme olduğunu kaydeden Başkan Tokat, “Dün yayınlanan Avrupa Birliği’nin resmi gazetesinde Milas Zeytinyağı’nın Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Ödülünü almış olduğu açıklandı. Bu sonucu dört gözle bekliyorduk ve nihayet dün sonuç olumlu olacak şekilde bildirildi. Milas Zeytinyağı AB’nin tescil etmiş olduğu ilk ve tek Türk zeytinyağı oldu.” dedi.

GİRGİN: BİR DEVRİMDİR

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise, "Milas zeytinyağına AB'den coğrafi işaret almayı başaran ilk ve şimdilik tek Türk zeytinyağı olması, sadece Milas için değil Türk zeytinyağı sektörü açısından da tam anlamıyla bir devrimdir. Çünkü yıllarca İtalyan, İspanyol ve Yunan zeytinyağı üreticilerinin elinde olan Avrupa zeytinyağı pazarında Türk zeytinyağının adı hiç de olumlu bilinmiyor, hiç de iyi anılmıyordu. Milas zeytinyağının AB'den coğrafi işaret tescili almasıyla birlikte Avrupa'daki "Türk zeytinyağları rafinajlık yağlardır" tabusu da yıkılmıştır. Böylece Türk zeytinyağı için AB'in kapıları ardına kadar açılmıştır. Bunu başardığı için Milaslı zeytinyağı üreticilerine, onlara öncülük yaparak AB coğrafi işareti alınmasını sağlayan Milas Ticaret ve Sanayi Odası'na ve Odanın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Reşit Özer'e, Oda çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.





