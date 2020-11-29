Yeni bir araştırma, en etkileyici araba takip sahnelerine sahip filmleri belirledi
Yapılan yeni bir araştırma, en etkileyici araba takip sahnelerinin olduğu filmleri belirledi.
"Mad Max: Fury Road"
Money.co.uk, insanların kalp atış hızındaki değişikliklerin takip edildiği bir araştırma sonucu, en etkileyici aksiyon sahnelerine sahip filmleri belirledi.
Araştırma kapsamında, Reddit, IMDB, Rotten Tomatoes ve eleştirmen yorumlarına bakılarak belirlenen filmler, 100 katılımcıya izlettirildi.
Gönüllülerin göğüslerine kalp ritimlerini takip eden cihazlar yerleştiren araştırmacılar, filmin tamamını izleyen katılımcıların aksiyon sahnelerindeki kalp ritimlerini ölçtü.
MAD MAX İLK SIRADA
Yapılan araştırma sonucunda 20 filmlik bir liste oluşturuldu.
Listenin ilk sırasında yönetmenliğini George Miller'ın üstlendiği, başrollerinde Tom Hardy ve Charlize Theron'un rol aldığı 2015 yapımı "Mad Max: Fury Road", kalp atış hızını yüzde 33 artırarak en etkileyici araba takip sahnesine sahip film oldu.
Listenin ikinci sırasında ise Justin Lin'in yönettiği, Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson ve Jordana Brewster'in rol aldığı "Hızlı ve Öfkeli 6" yer aldı. Film kalp atış hızını yüzde 31 artırdı.
20 filmin yer aldığı listede "Hızlı ve Öfkeli" serisinden beş film bulunuyor.
Listenin tamamı şöyle:
1- Mad Max: Fury Road - yüzde 33
2- Fast & Furious 6 - yüzde 31
3- Furious 7 - yüzde 30
4- Ronin - yüzde 28
5- Baby Driver - yüzde 25
6- The Fast & The Furious (2001) - yüzde 22
7- Quantum of Solace - yüzde 20
8- The Bourne Supremacy - yüzde 19
9- The French Connection - yüzde 19
10- Batman: The Dark Knight - yüzde 17
11- Terminator 2: Judgment Day - yüzde 16
12- The Bourne Identity - yüzde 16
13- Mad Max 2: The Road Warrior - yüzde 16
14- The Raid 2 - yüzde 14
15- Fast Five - yüzde 13
16- The Matrix Reloaded - yüzde 13
17- Need for Speed - yüzde 13
18- Deathproof - yüzde 11
19- Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw - yüzde 11
20- Gone in 60 Seconds - yüzde 9
Kaynak: Money.co.uk
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