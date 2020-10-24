Yeni çalışma: Down sendromlu kişilerin Covid-19’dan ölme riski 10 kat fazla

24 Ekim 2020 Cumartesi, 13:07

Annals of Internal Medicine isimli akademik dergide yayımlanan çalışmada, Down sendromlu kişilerin koronavirüs nedeniyle hastaneye yatma ihtimalinin de 4 kat yüksek olduğu ifade edildi.

Araştırmacılar, bir risk değerlendirme projesinin parçası olan 8 milyondan fazla yetişkinin verilerini analiz etti.

Çalışmanın zaman aralığı, 24 Ocak 2020 (Birleşik Krallık’ta Sars-CoV-2’nin görüldüğü ilk tarih) ve 30 Haziran 2020 olarak belirlendi.

İncelenen 8,26 milyon kişiden 4 bin 53'ü Down sendromluydu. Bu kişilerden 68’i hayatını kaybetmişti ve ölümlerin yaklaşık yüzde 40’ı Covid-19’dan, yüzde 25’i zatürreden ve yüzde 35’i başka nedenlerden kaynaklanıyordu.

Verileri incelenen ve Down sendromlu olmayan kişilerden de 41 bin 685'i hayatını kaybetmişti. Bu ölümlerden yaklaşık yüzde 20’si koronavirüsten, yaklaşık yüzde 14’ü zatürreden ve yüzde 65’i diğer nedenlerden kaynaklanıyordu.

Veriler yaş ve cinsiyet dağılımına göre ayarlandıktan sonra ise Down sendromlu yetişkinlerde koronavirüsten ölüm riski oranı, sendromlu olmayanlara kıyasla 24,94 olarak belirlendi.

Yaş, cinsiyet, etnik köken, vücut kitle endeksi, demans, doğuştan gelen kalp hastalıkları ve altta yatan diğer koşullar da hesaba katılınca ölüm tehlikesi oranı 10,39; hastaneye yatış tehlikesi oranı da 4,94 olarak hesaplandı.

RİSK FAKTÖRÜ OLARAK TANIMLANIYOR

Araştırmacılar konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda stratejik olarak korunmayan Down sendromlu kişilerde Covid-19 ile bağlantılı hastaneye yatış riskinin 4 kat, ölüm riskinin de 10 kat arttığını tahmin ediyoruz."

Down sendromu; ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ya da Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı herhangi bir kılavuzda Covid-19’la ilişkili risk faktörü olarak tanımlanmıyor.

Ancak araştırmacılar, "bunun bağışıklık sistemindeki fonksiyon bozuklukları, doğuştan gelen kalp rahatsızlıkları, pulmoner patolojiyle ilişkili olduğunu ve risk faktörü olarak tanımlanmasa da, görülme sıklığı göz önüne alındığında, şiddetli seyreden Covid-19’la bağlantılı olabileceğini" belirtiyor.

ABD merkezli Ulusal Down Sendromu Derneği’nin başkanı Kandi Pickard, Covid-19'un Down sendromlular üzerindeki etkisine odaklandığı için araştırmacılara müteşekkir olduklarını söyledi.

"Pandeminin başından beri topluluğumuz için endişeleniyoruz" diyen Pickard, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu son çalışma endişelerimizi haklı çıkarıyor."





Kaynak: Independent Türkçe