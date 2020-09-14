Yeni eğitim döneminde dikkat edilmesi gerekenler

14 Eylül 2020 Pazartesi, 11:24

Yeni eğitim dönemi birçok soru işareti ile başladı. Çoğu öğrenci eğitime evden online olarak devam ederken daha küçük sınıfların tedbirler dahilinde kademeli olarak yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor.

Bir yandan küresel salgın diğer yandan çocuklarının verimli zaman geçirip akademik olarak da gelişmesini isteyen aileler çocuklarını Covid-19'dan nasıl koruyacaklarını düşünüyor.

Uzmanlar yeni eğitim döneminde velilerin dikkat etmesi gereken nokataları sıraladı: