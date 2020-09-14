Yeni eğitim döneminde dikkat edilmesi gerekenler
Çocuklar yüz yüze eğitime başlayacak mı yoksa evde mi devam edecekler? Covid-19'dan nasıl korunabiliriz? Evde verimli bir eğitim verilebilir mi? İşte yeni eğitim döneminde öğrencilerin ve ailelerin dikkate almaları gereken noktalar...
Yeni eğitim dönemi birçok soru işareti ile başladı. Çoğu öğrenci eğitime evden online olarak devam ederken daha küçük sınıfların tedbirler dahilinde kademeli olarak yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor.
Bir yandan küresel salgın diğer yandan çocuklarının verimli zaman geçirip akademik olarak da gelişmesini isteyen aileler çocuklarını Covid-19'dan nasıl koruyacaklarını düşünüyor.
Uzmanlar yeni eğitim döneminde velilerin dikkat etmesi gereken nokataları sıraladı:
- Eğitime evden devam eden çocuklar okul ortamında olmayacakları için kafa karışıklığı yaşayabilir. Bunun önüne geçmek adına odasında bir okul köşesi yapılabilir ve bu alan mümkün olduğu kadar oyuncaklardan ve dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılabilir.
- Gerek veliler gerek öğrenciler ilk defa evden eğitim deneyimini yaşayacağı için başlangıçta yüzde yüz konsantrasyon veya harika bir uyum beklememek gerekiyor. Bu süreçte öğrenciye zaman tanınmalı ve gereksinimleri konusunda yardımcı olunmalı.
- Genelde çalışma alanının sade olması istenirken her çocuğun farklı ihtiyaçları olduğu da göz önünde bulundurulmalı. Çalışma masası ve düzenine birlikte karar vererek hem sıkıcı olmayan hem de dikkat dağıtmayan bir mekan hazırlanabilir.
- Bu zamana kadar çocukları ekrandan uzak tutmak için çabalarken şimdi günde birkaç saatlerini ekran başında geçirecekler. Bu nedenle hem gözlerini hem zihinlerini dinlendirmek için aralarda, teneffüslerde televizyon, telefon ve tabletten uzak tutmak, masa başından kaldırıp hareket etmelerini sağlamak önemli.
- Sonbahar ve kış döneminin yaklaşmasıyla hastalıklar konusunda da daha dikkatli olmak gerekiyor. Kendi sigorta poliçenize bağlı olarak çocuk sağlığını koruyacak sigortayı yaptırabilirsiniz.
- Yüz yüze eğitime başlayacaklarsa okulda mutlaka hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği anlatılmalı. Bol bol el yıkama, sosyal mesafeyi olabildiğince koruma ve okulun, öğretmenlerin yaptıkları yönlendirmeleri dinlemek önemli.
- İster okula gitsin ister eğitimine devam etsin, sağlıklı olabilmek için düzenli uyku ve beslenme de dikkat edilmesi gereken konulardan. Abur cubur ve paketli yiyeceklerden uzak durmak, vitamin açısından zengin gıdaları tercih etmek gelişme döneminde olan çocuklar için olmazsa olmazlardan.
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