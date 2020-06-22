Yeni hükümet sisteminin ilk yılı olan 2019’da, her 3 dakikada bir ihbarda bulunuldu

22 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı rapor; Türkiye’de geçen yıl yeni hükümet sistemiyle birlikte ihbarcılığın rekor oranda arttığını gösterdi. 2018 yılında, yıl içinde savcılıklara yapılan ihbar sayısı 80 bin 866 olurken, yeni hükümet sisteminin ilk zamanlarını oluşturan 2019 yılında bu sayı rekor kırarak, yüzde 118 artışla 176 bin 380’e yükseldi.

CHP’li İlgezdi’nin hazırladığı rapor; 2019 yılında Türkiye genelinde ihbar furyası yaşandığını gösterdi. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre 2019 yılında her 3 dakikada bir savcılıklara ihbarda bulunuldu. Bir önceki yıla göre neredeyse ikiye katlanan ihbar dosyalarıyla ilgili veriler şöyle:

200 BİNİ AŞTI

İhbarlardaki rekor artışın yanı sıra önceki yıldan devreden ihbar dosyaları da eklendiğinde, son iki yılda hakkında herhangi bir suçla ilintili olduğu gerekçesiyle ihbarda bulunulan kişi sayısı 297 bin 225 olarak kayıtlara geçti. Buna göre 2018 yılında bir önceki seneden devreden ihbar dosyaları da eklendiğinde 89 bin 817 olan ihbar sayısı, 2019 yılında yüzde 131 artışla 207 bin 408’e çıktı.

EN FAZLA İSTANBUL’DA

Resmi veriler; 2019 yılında en fazla ihbarın İstanbul’dan yapıldığını gösteriyor. Yıl içinde İstanbul’da savcılıklara yapılan ihbar sayısı 17 bin 413’e ulaştı. Buna göre 2019 yılında İstanbul’da ortalama her gün günde en az 48 kişi hakkında savcılıklara ihbarda bulunuldu. 2019 yılında Türkiye genelindeki ihbarların yüzde 10’u İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’da gerçekleşen ihbar sayısı da 2018’e göre yüzde 135 arttı. İstanbul’dan yapılan ihbar sayısı 2018’de 7 bin 397 olarak kayıtlara geçmişti.

YÜZDE 14’ÜNE SORUŞTURMA

2019 yılında savcılıklarca yapılan 176 bin 380 ihbardan işleme alınan 167 bin 293 ihbar dosyasından yalnızca yüzde 14’ü hakkında soruşturma talimatı verildi. Geri kalan 119 bin 623 dosyada ise “soruşturmaya gerek olmadığı”na karar verildi.

‘OTORİTERLEŞME İLE HIZLANDI’

İlgezdi, ihbar sayısının ikiye katlanmasının baskı, otoriterleşme ve ayrımcılık politikalarının hız kazanmasına paralel olduğuna işaret etti. 2013 yılında mahallelere ihbar kutusu yerleştirme uygulamasının gündeme geldiğini anımsatan İlgezdi, 2014 yılında da öğrenci evleriyle ilgili ihbarlarda bulunulması tartışmalarının yaşandığını, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından asılsız ihbarlarda patlama yaşandığına dikkat çekti. FETÖ’nün kumpas davalarını da asılsız ve isimsiz ihbarlarla başlattığını anımsatan İlgezdi, “Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte ihbar kültürünün de yaygınlaştığı görülmektedir. FETÖ dönemini aratmayacak biçimde yaygınlaşan ihbarcılık, muhbircilik ya da jurnalcilik artık telafisi mümkün olmayan hak ihlallerini beraberinde getirmekte, adli sisteme olan güveni yok etmekte ve insanların geleceğini karartmaktadır” dedi.