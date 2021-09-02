Yeni kurulan kadın futbolu derneğinde kadın yok
Kadın Futbolu 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Derneği kuruldu. Derneğin paylaştığı 'yönetim kurulu' fotoğrafında hiçbir kadının bulunmaması tepkilere neden oldu.
‘Kadın Futbolu 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Derneği' kuruldu. Derneğin yönetim kurulu üyelerinin tamamının erkek olması sosyal medyada eleştirilerle karşılandı.
NİHAT ÖZDEMİR, KADIN FUTBOLUNA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Kadın futbolunun günden güne geliştiğini vurgulayan Özdemir, "Kadın hakemlerimizi ve kadın futbolcularımızı unutmayalım. Önümüzdeki sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Kadın Futbol Takımı kurulacak ve mücadele edecek. Bu müjdeyi de buradan duyurayım" demişti.
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