Yeni kurulan kadın futbolu derneğinde kadın yok

02 Eylül 2021 Perşembe, 11:24

‘Kadın Futbolu 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Derneği' kuruldu. Derneğin yönetim kurulu üyelerinin tamamının erkek olması sosyal medyada eleştirilerle karşılandı.

NİHAT ÖZDEMİR, KADIN FUTBOLUNA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kadın futbolunun günden güne geliştiğini vurgulayan Özdemir, "Kadın hakemlerimizi ve kadın futbolcularımızı unutmayalım. Önümüzdeki sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Kadın Futbol Takımı kurulacak ve mücadele edecek. Bu müjdeyi de buradan duyurayım" demişti.