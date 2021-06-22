UEFA ve İngiltere hükümeti, EURO 2020 finali için uzlaştı
UEFA ve İngiliz hükümeti, İngiltere'de oynanacak EURO 2020 yarı final ve final maçlarına 60 bin seyircinin alınmasını kararlaştırdı.
EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak yarı final ve final maçlarının detayları netleşiyor. UEFA ve İngiltere hükümeti, karşılaşmalar boyunca 90 bin kişilik Wembley Stadyumu'na 60 bin taraftarın alınmasını kararlaştırdı.
İngiltere basınından Sky Sports'un haberine göre UEFA ve İngiliz hükümeti, Wembley'deki kapasiteyi %75'e çıkarmak için anlaşmaya vardı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bu turnuvanın hayatın normale dönmesi yönünde insanları umutlandıran bir ışık olduğunu kaydederek, anlaşma çabalarından dolayı Birleşik Krallık hükümetine teşekkür etti.
Haberde, 6-7 Temmuz'da oynanacak yarı finallerin ve 11 Temmuz'da oynanacak final maçının, 15 ayı aşkın süredir İngiltere'de düzenlenen en kalabalık etkinlik olacağı belirtildi.
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