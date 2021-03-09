Yeni Malatyaspor’un teknik patronu İrfan Buz oldu
Malatyaspor, Teknik Direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaştı.
Yeni Malatyaspor Kulübü, Hamza Hamzaoğlu’nun istifası ile boşalan teknik direktörlük koltuğuna İrfan Buz’u getirdi. Buz, Yeni Malatyaspor’u 2017’de Süper Lig’e taşıyan isim olarak da adını tarihe yazdırmıştı.
Süper Lig’de sahasında Konyaspor’a mağlup olan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışına giren yönetim ibreyi 2017 yılında takımı tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkaran isim olan İrfan Buz’a çevirdi. Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in deneyimli isim Buz ile İstanbul’da görüştüğü ve sezon sonuna kadar takımın başına gelmesi adına prensipte anlaştıkları öğrenildi.
Yeni Malatyaspor’u TFF 1. Lig’den Süper Lig’e taşıya İrfan Buz sonrasında Osmanlıspor, Samsunspor, Bursaspor ve son olarak Kasımpaşa’da görev aldı. İrfan Buz ile imzaların İstanbul’da atılmasının ardından deneyimli ismin Malatya’ya gelerek takımın başına geçmesi bekleniyor.
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