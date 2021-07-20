"Yeni parti S-400'lerin Türkiye'ye tesliminde sona gelindi"
Rosoboronexport CEO'su Mikheyev'e göre, yeni parti S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin bir finansal model ve teknik işbirliği programı oluşturuldu. Nihai istişareler ise halihazırda devam ediyor.
Rus savunma sanayii kuruluşu Rosoboronexport CEO'su Alexander Mikheyev Tass'a yaptığı açıklamada, yeni parti S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimi ile ilgili nihai istişarelerin devam ettiğini, finansal modelin yanı sıra teknik işbirliği için de bir program oluşturulduğunu bildirdi.
Alexander Mikheyev
"ÖNÜMÜZDEKİ AY BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"
Mikheyev gazetecilere demecinde, Rusya'nın resmi silah ihracatçısı Rosoboronexport'un önümüzdeki aylarda Türkiye'ye yeni parti S-400 bataryalarını teslim etmek için bir proje geliştireceğini söyledi.
Mikheyev, "Önümüzdeki aylarda projeyi bitirmeyi planlıyoruz” dedi.
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