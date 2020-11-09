Yeni Şafak: Albayrak'ın istifa sürecine ilişkin açıklama MYK'dan sonra yapılacak
Hükümete yakınlığıyla bilinen Albayrak Medya’ya ait Yeni Şafak gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklamanın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği AKP MYK toplantısının ardından yapılacağını duyurdu.
Hükümete yakınlığıyla bilinen Albayrak Medya’ya ait Yeni Şafak gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklamanın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği AKP MYK toplantısının ardından yapılacağını duyurdu.
Toplantı saat 16.00'da başlayacak.
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması