Yeni Şafak: Albayrak'ın istifa sürecine ilişkin açıklama MYK'dan sonra yapılacak

Hükümete yakınlığıyla bilinen Albayrak Medya’ya ait Yeni Şafak gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklamanın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği AKP MYK toplantısının ardından yapılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2020 Pazartesi, 14:34
Yeni Şafak: Albayrak'ın istifa sürecine ilişkin açıklama MYK'dan sonra yapılacak
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Hükümete yakınlığıyla bilinen Albayrak Medya’ya ait Yeni Şafak gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklamanın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği AKP MYK toplantısının ardından yapılacağını duyurdu. 

Toplantı saat 16.00'da başlayacak.



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