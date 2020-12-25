Yeni Şafak yazarı Kaplan: Gelen dalga hepimizi süpürebilir
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "İslam hayatın her alanına müdahale eder" ve "İslâm hayatın her alanında görünür olduğu zaman, bir yer İslâm yurdu olarak adlandırılır" diyerek laikliği hedef aldı. Deizmin "çığ gibi yayıldığını" öne süren Kaplan, "Gelen dalga hepimizi silip süpürebilir" dedi.
Sık sık "dinin elden gitmekte olduğu" önünde uyarılar yapıp daha fazla dinselleşme çağrısında bulunan yazılarıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bu kez "deizm dalgası"na dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Şeb-i Arus ayininde Türkçe Kuran okunmasını köşesine taşıyan Kaplan, uygulamayı "cinayet", "tecavüz" ve "skandal" diye nitelerken “acaba CHP, bu tür olaylar çıkararak, toplumun fay hatlarını patlatmaya mı çalışıyor?” şeklinde bir soru işaretinin oluşmasına yol açtı" dedi.
Cumhuriyet'in ilkelerinden biri olan laikliği de bir kez daha karşısına alan Yusuf Kaplan, "Bu ülkede büyük bir cinayet işlendi: İslâm, kamusal alandan uzaklaştırıldı. Sonra da İslâm’ı her alanda, özellikle de siyasette görünür kılma girişimleri, “İslâm’ı siyasete alet etmek” olarak sunuldu ve kınandı!" diye yazdı.
Kaplan, "Türkiye’nin laik kesimleri şunu iyi bilmeliler: İslam hayatın her alanına müdahale eder. Bir dünya tasavvuru, bir sanat, düşünce, estetik, iktisat, ahlâk tasavvuru olarak İslâm hayatın her alanında görünür olduğu zaman, bir yer İslâm yurdu, orada yaşayanlar da Müslüman olarak adlandırılır." ifadelerini kullandı.
"Çok ürpertici gelebilir ama açıkça gördüğüm şey, toplumda deizmin çığ gibi yayıldığı, insanların İslâm’ı, İslâmî duyarlıkları hızla terkettikleri yakıcı gerçeğidir" diyen islamcı yazar, yazısında "uyarıda bulunduğunu" belirterek şöyle yazdı:
"Böyle giderse, fazla değil 10 sene içinde, İslâm protestanlaştırılır, Müslüman insanların hayatlarından da hızla çekilir, camiler, vakit namazlarında bomboş kalır ya da sadece ölümünü bekleyen ihtiyarların son gidecekleri yere, ölüm mekânına dönüşür ve sadece “cuma âyinleri” yapılan kiliselerin derekesine düşebilir!
Gelen dalga hepimizi silip süpürebilir... Hız, haz ve ayartıya dayalı dromokratik kültür, postmodern popüler teknopagan kültür, toplumun genç kuşaklarının mankurtlaşması, metamorfoz yemesi, İslâmî köklerini, dolayıyla İslâm’ı terketmesine yol açabilir."
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