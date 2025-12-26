Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Terörün finansmanı'yla suçlanan 4 kişinin 'mal varlıklarının dondurulması' kararı kaldırıldı

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "teröre fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller" ve "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle Malvarlığının Dondurulması Kararı alınan 4 kişinin mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Altındağ doğumlu Sinan Öksüz'ün, Kahta doğumlu Sait Ali Gürsoy'un, Akağıl doğumlu Mehmet Ali Yiğit'in ve Zouhair Sahloul'un mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı.

Sinan Öksüz'ün mal varlıkları 2023 senesinde terör örgütü IŞİD ve El Kaide bağlantılı olduğu gerekçesiyle dondurulmuştu.

Sait Ali Gürsoy da terör örgütü HTŞ üyeliğinden aranıyordu ancak 2025 senesinin başında gri kategorideki Gürsoy'un Emniyet'in 'arananlar' listesinden çıkarıldığı görülmüştü.

Mehmet Ali Yiğit'in mal varlıkları ise 2021 senesinde terör örgütü PKK bağlantılı olduğu gerekçesiyle dondurulmuştu.

Zouhair Sahloul'un mal varlıklarının da 2022 senesinde terör örgütü IŞİD bağlantılı olduğu için dondurulmuştu.

7 KİŞİ VE 3 ŞİRKETİN MAL VARLIĞI DONDURULDU

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına yönelik karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. FETÖ/PYD ve IŞİD terör örgütleri ile ilişkili oldukları gerekçesiyle 7 kişi ve 3 şirketin malvarlığı donduruldu.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "teröre fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller" ve "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden 7 kişi ve 3 şirketin malvarlığı donduruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Şahinbey doğumlu Mehmet Uncuoğlu, Gaziantep doğumlu Enes Uncuoğlu, Gaziantep doğumlu Salih Kendirkıran ve Kırıkkale doğumlu Esat Malbeleği'nin FETÖ/PDY terör örgütü iltisaklı olduğundan mal varlıklarının donduruldu.

Kaşgar doğumlu Enver Tursun, Baskil doğumlu İzzet Aydoğmuş ve Prizren/Kosova doğumlu Mentar Bamja'nın IŞİD terör örgütü iltisaklı olduğundan mal varlıklarını donduruldu.

Kuruluş yeri ABD olan Vavenza INC, Coral Port LLC ve Camilson LLC adlı 3 şirketin ise FETÖ/PDY terör örgütü iltisaklı olduğundan mal varlıkları donduruldu.