Yeni spor yasası geliyor, şirket mantığı olacak

02 Eylül 2021 Perşembe, 14:25

AKP, yeni bir spor yasası için çalışmalara başladı. Üzerinde çalışılan taslağa göre, kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olacak. Kulüpler dernek statüsünden çıkarılıp anonim şirket gibi yönetilecek.

AKP'li yetkililer ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu arasında gerçekleştirilen toplantıda, Ağaoğlu'nun görüş ve önerilerini not aldı. İzlenecek yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

ŞİRKET MANTIĞI OLACAK

Yeni yasaya göre, spor kulüpleri için mali şeffaflık hedefleniyor. Kulüplerin dernek statüsünden çıkarılıp anonim şirket gibi yönetilmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından denetlenmesi öngörülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulüplerin denetlenmesine destek verdiklerini ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerini dile getirdi.

BAŞKANLAR KENDİ BORÇLARINDAN SORUMLU OLACAK

Spor yasası, Meclis'in yeni yasama yılındaki öncelikli başlıklardan biri olacak. Önümüzdeki günlerde kulüplerin ve ilgili kuruluşların temsilcileriyle toplantılar devam edecek.

Taslağa göre, kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olacak.

MENAJERLİĞE DÜZENLEME

Kulüplerin borçlandırılmasına sınırlama getirilecek. TFF'ye bağlı kurullar yeniden düzenlenecek. Menajerlik sistemine yeni bir düzenleme getirilecek.

Çalışmalar olgunlaştırıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.