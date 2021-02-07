'Yeni Türkiye'nin Rektörü Melih Bulu: Mesela bir çatışmada roketimiz gitse, bir gemiyi vursa, herkes de görse

07 Şubat 2021 Pazar, 13:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ederken, iktidara yakın bir TV kanalına konuk alan Bulu'dan akla ziyan açıklamalar geldi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yorumlayan Bulu, Türkiye'nin donanmasının ne kadar güçlü olduğunu kanıtlamak amacıyla "birkaç görsel sunmak" için çatışma esnasında bir geminin vurulmasını önerdi.

"ESKİ TÜRKİYE DEĞİLİZ"

Bulu'nun konuşması şöyle:

“Aslında Öne çıkarılması gereken şeyler var. O da bizim eski Türkiye olmadığımız ve yeni Türkiye'nin gücünün ne olduğu. Hard power dediğimiz, yani bizim gücümüzün sert unsurlarını göstermek lazım. Eski bir savunma sanayi çalışanı olarak da donanmada silah gücü olarak ne durumdayız diye baktım. Şu anda bölgede bizim kadar güçlü bir donanma yok. Ne İsrail’in ne Mısır’ın donanması. Yunanistan zaten gemilerini yürütemez duruma geldi. Etrafımızda bizim kadar güçlü bir donanmaya sahip bir güç yok. Bence bunun öne çıkarılması lazım. Çünkü masaya oturduğumuzda herkes bilmeli ki Türkler’in çok güçlü bir donanması var. Belki birkaç tane görsel sunmak lazım, mesela bir ufak çatışmada roketimiz gitse bir gemiye vursa herkes de görse."



