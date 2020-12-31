Yeni Zelanda, 2021’e ‘merhaba’ dedi
Dünyada koronavirüs gölgesinde yeni yıl yaşanırken Yeni Zellanda, 2021’e 'merhaba' dedi. Pasifik adaları Tonga, Samoa ve Kiribati 2021’e TSİ 13.00’da ilk giren ülkeler oldu.
Yeni Zelanda her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu. Ülkede Covid-19 vakalarına rastlanmadığı için herhangi bir önlem alınmadı.
Havai fişek gösterilerinin yanı sıra Sky Tower'daki ışık gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu. Pasifik adaları Tonga, Samoa ve Kiribati 2021’e ilk giren ülkeler oldu.
Avustralya'nın Sydney kenti ise TSİ 16.00’da 2021’e merhaba demeye hazırlanırken Pasifik Okyanusu’nda bulunan Bakers Adası ve Amerikan Samoası ise 2021’e en son girecek ülkeler olacak.
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