Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Covid-19 hastalarıyla seks yapmayın

09 Eylül 2021 Perşembe, 12:11

Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield ile günlük basın toplantısını gerçekleştiren Ardern, Auckland’daki bir hastanede bir hasta ile refakatçinin cinsel ilişkiye girdiğine dair iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"YÜKSEK RİSKLİ BİR AKTİVİTE"

Soruyu yanıtlayan Dr. Bloomfield, “Şu an içinde bulunduğumuz ortamda bu yüksek riskli bir aktivite” dedi.

Ardern ise, “Ben genel olarak Kovid-19 durumundan bağımsız olarak bu tür etkileşimlerin hastanelerin ziyaret saatlerinde yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim fikrim bu” dedi.