Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, canlı tartışma programında 'Uzun zaman önce esrar kullandım' dedi

01 Ekim 2020 Perşembe, 12:27

EPA Yeni Zelanda Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Jacinda Ardern (solda) ve Ulusal Parti lideri Judith Collins





Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "uzun zaman önce" esrar kullandığını kabul etti.

Ardern, 17 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesinde rakibi, Ulusal Parti lideri Judith Collins'le televizyonda canlı yayına çıktı.

Seçimlerde, keyif amaçlı esrar kullanımı ve ötanazinin yasal hale gelmesi de oylanacak.

'ESRAR KULLANIMINA HALK KARAR VERMELİ'

Tartışma programında moderatör, liderlere esrar kullanımı konusunda oylarını nasıl kullanacağını sordu.

Collins, öneriye karşı oy kullanacağını söyledi. Ardern ise oyunu hangi yönde kullandığını seçimlerden sonra açıklayacağını belirtti ve "Buna Yeni Zelanda kamuoyunun karar vermesi gerekir. Bu konu üzerinden siyaset yapılmamalı" dedi.

40 yaşındaki Ardern, moderatörün daha esrar kullanıp kullanmadığı sorusuna "Evet kullandım. Uzun zaman önce" diye yanıt verdi.

Keyif amaçlı esrar kullanımının serbest bırakılması ülkede yıllardır tartışma konusu ve kamuoyu yoklamaları toplumun bu konuda bölündüğüne işaret ediyor.

Anketler, 18-44 yaş arasındakilerin yüzde 60'ından fazlasının marihuananın serbest bırakılmasını desteklediğini gösteriyor.

Bu nedenle sonucun büyük oranda seçimlere katılım oranına bağlı olacağı belirtiliyor.

Referandumda seçmenlere esrar kullanımıyla ilgili yasa tasarısını destekleyip desteklemedikleri sorulacak.

Yasa tasarısı, 20 yaşın üstündeki kişilerin günde 14 grama kadar esrar satın alabilmesine izin veriyor. Tasarı yasalaşırsa, evlerde kişisel kullanım için saksıda hint keneviri yetiştirilebilecek.

Referandumun sonucu bağlayıcı olmayacak, parlamentonun onayı gerekecek.

Ülkede tedavi amaçlı esrar kullanımı serbest.