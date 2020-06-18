Yeni Zelanda'da 7,3 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, Yeni Zelanda'da 7,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları'nda 7.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yer kabuğunun 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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