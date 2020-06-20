Yeni Zelanda'da porno yıldızlı kamu spotu

20 Haziran 2020 Cumartesi, 11:40

Zorlu konulara dair esprili kamu spotları yayınlayan Yeni Zelanda hükümeti, bu kez gençler arasında internet güvenliği ve küçük yaşta porno izlenmesine el attı. Hükümetin son kamu spotu, bir sabah bir evin kapısını çalan iki porno oyuncusunun, kapıyı elinde kahvesiyle açan anneye “Oğlunuzun bizi izlediğinden sizi haberdar etmek istedik” demesiyle başlıyor.

İNTERNET ARAŞTIRMASINDAN SONRA HAZIRLANDI

Kamu spotu, Yeni Zelanda’da Aralık 2019’da yapılan bir araştırmada gençlerin cinsellikle ilgili bilgi edinmek için ilk ve öncelikli araç olarak interneti kullandığının ortaya çıkması üzerine hazırlandı. Araştırma aynı zamanda, ülkede en popüler pornografi filmlerinin, rıza gösterilmeden girilen cinsel ilişkileri anlattığını ortaya koyuyordu.

Bunun üzerine gençleri ve aileleri uyarmak için harekete geçen Yeni Zelanda hükümeti, Sue ve Derek isimli iki pornografi oyuncusu ile ünlü komedyen Justine Smith’in rol aldığı bir kamu spotu hazırladı. Kamu spotunda, Sue ve Derek bir evin kapısını çalıyor; sabah kahvesini içmekte olan anne (Justine Smith) kapıda iki çıplak kişiyi görünce şaşkına dönüyor.

Sue ve Derek anneye, “Buradayız çünkü oğlunuz biraz evvel internette bizi aradı; bilirsiniz, bizi izlemek için” diyor. Anne bir yandan oğluna seslenirken, bir yandan da “Demek sizi izliyor” diyor. Sue ve Derek, “Evet izliyor; laptopundan, iPad’inden, Playstation’dan, kendi telefonundan, sizin telefonunuzdan, Smart TV projektöründen” yanıtını veriyorlar.

‘GERÇEK İLİŞKİLERİ BİLMİYOR OLABİLİR’

Bu sırada annesinin seslenmesi üzerine aşağıya inen çocuk, şaşkınlıktan elindeki bardağı düşürüyor ama laptopuna sarılmaya da devam ediyor. Sue anneye, “Oğlunuz sadece bir çocuk. İlişkilerin gerçekte nasıl işlediğini bilmiyor olabilir” diyor; rızasız cinsel ilişki görüntüleri izliyor olabileceğine dikkat çekiyor.

Anne bu sırada oğluna dönerek, “Tamam Matty, internette gördüğün şeylerle gerçek hayattaki ilişkiler arasındaki fark hakkında konuşmamızın vakti geldi” diyor.

Yeni Zelanda hükümetinin internet güvenliğine ilişkin kamu spotları serisi, siber zorbalık, çocukların şiddet içeriklerine erişimi ve pedofili gibi konuları da ele alıyor. Spotlarda, ailelere sakin kalıp çocuklarla zorlu konuşmaları dikkatli yapma çağrısında bulunuluyor. Hükümet daha önceden de alkollü araba kullanmak ve ırkçılık gibi konularda da esprili kamu spotları yayınlamıştı. Komedyen James Nokise, bu tavrı tercih etmelerini “Yeni Zelandalılar, bir şeyi küçümseyerek itibarsız kılmayı sever” dedi.

Kaynak: Gazete Duvar