Yeniden Kariyerim CarrefourSA" dijital seminerinde kadınlara yönelik kariyer fırsatları paylaşıldı

18 Şubat 2021 Perşembe, 13:23

Firmadan yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Defne Sarısoy’un gerçekleştirdiği seminerin açılış konuşmalarını CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve YenidenBiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe Güçlü Onur yaptı.

CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura da CarrefourSA’nın kadın çalışanlarına sunduğu kariyer fırsatları ve kadın çalışan konusundaki hedeflerini aktardı.

"BU YIL AÇACAĞIMIZ 100 MARKETİN 50’SİNDE KADIN YÖNETİCİ HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, şunları kaydetti:

"Toplam 11 bin çalışanımızın yüzde 35’i, mevcut yöneticilerimizin de yüzde 22’si kadınlardan oluşuyor. CarrefourSA olarak kadınların iş hayatına aktif bir şekilde katılarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını önemsiyoruz. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumların gelişiminde anahtar rol oynadıklarını biliyoruz. Bu bilinçle Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri Platformu’nun imzacıları arasında yer alan ilk Türk gıda perakendecisi olarak, ülkemizi küresel arenada gururla temsil ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi doğrultusunda Mağaza Yönetici Adaylığı Programı uyguluyor, CarrefourSA’da minimum 1 yıl çalışıp performansı yüksek olan ve yönetici olma kriterlerimize uygun tüm çalışanlarımıza mağaza müdür yardımcısı olma fırsatı tanıyoruz."

Tura, Yönetici Eğitimi programları doğrultusunda da mağazalarda veya genel müdürlükte kariyer fırsatları sunduklarını aktardı.

Sektöre örnek olması için 2 yıldır 8 Mart’ta İstinye’deki hipermarketlerinde kadın üreticilerin kurduğu iş ortaklarıyla Kadın Üretici Pazarı düzenlediklerini anımsatan Tura, "CarrefourSA olarak bu yıl 100 market açılışı gerçekleştirmeyi, bu marketlerin en az yüzde 50’sinde kadın yöneticiler istihdam etmeyi hedefliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği adına projeler geliştirmeye ve daha çok kadına iş imkânı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Seminer kapsamında konuk konuşmacı olarak yazar ve mentor Hülya Mutlu da izleyicilerle deneyimlerini paylaştı.