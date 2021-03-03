Yeniden Refah Partisi'nden hilafet paylaşımı: "Şeriat-ı Garra-i Muhammediyye'yi ilan edeceğimiz günler yakındır"

03 Mart 2021 Çarşamba, 13:41

Cumhuriyet'in kuruluşu sonrası hilafet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 Mart 1924 günü çıkardığı kanunla hilafet kaldırıldı. Ancak üzerinden 100 yıla yakın zaman geçmesine rağmen hilafeti geri getirme hevesleri bitmedi.

Cumhuriyeti yıkıp halifeliği yeniden kurma iddiası, Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın başında olduğu Yeniden Refah Partisi'nden geldi.

Partinin İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sadık Tunç, hilafetinin kaldırılmasının 97. yılı olan bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında "hilafeti ve şeriat düzenini geri getirileceğini" yazdı.

Twitter'da Arapça kelime-i tevhid yazılı şeriat bayrağı görseliyle ve #HalifeliğinKaldırılması şeklinde açılan bir etiketle paylaşım yapan Tunç, "Sanıyor musunuz ki Hilafet yeniden bu topraklara hakim olmasın? Ömrünü Rızayı İlahiye adamış bir İslam Halifesinin gölgesinde, Şeriat-ı Garra-i Muhammediyye'yi ilan edeceğimiz günler yakındır. Çünkü Allah nurunu tamam edecek. Cenk, Cihad, şehadet." ifadelerini kullandı.

İşte Tunç'un paylaşımı:



