Yenilenen Audi Q3 Türkiye’de

05 Nisan 2021 Pazartesi, 03:15

Tamamen yenilenen Audi Q3’ün sekizgen tasarımlı tek çerçeveli ön ızgarası ve büyük hava girişleri araca çok daha sportif görünüm katıyor. Yatay çizgiler ve üç boyutlu tasarım öğeleri dış mekânda olduğu kadar Yeni Q3’ün iç mekânında da etkisini gösteriyor. Premium malzemeler, mimari yapı ve yeni işletim konseptiyle mükemmel bir ahenk oluşturuyor. Parlak siyah cam görünümlü çerçevesi ile MMI dokunmatik bilgi ve eğlence sistemi dikkat çekiyor. İşletim sistemi baştan aşağı yenilenen otomobilde analog göstergeler de artık yer almıyor. Standart donanımda dahi, sürücünün çok işlevli direksiyonu kullanarak çalıştırdığı 10.25 inç ekran ile dijital bir gösterge paneli yer alıyor. Birinci sınıf donanımına sahip otomobilde, opsiyonel olarak sunulan MMI navigasyon plus ile birçok ek fonksiyonu bir arada sunan Audi sanal kokpit bulunuyor. Kontrol panelinin ortasında 10.1 inçlik bir dokunmatik ekran da yer alıyor. Kaliteli ve son teknoloji ürünü sistemler de Yeni Q3’ün güvenliğine katkı sağlıyor. Bu sistemlerden biri de adaptif sürüş asistanı. Bu asistan otomobilin boylamasına ve yanal hareketini kontrol ediyor ve otomobilin dar şeritlerde ve kısmen kapatılmış yollarda dahi şeritte kalmasını sağlıyor.

Audi Q3 ayrıca dört 360 derece kamera sayesinde manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Park asistan sistemi sayesinde ise otomobili otomatik olarak park alanlarına girip çıkarabiliyor. Audi Q3, önden çekişli bir adet benzinli motor seçeneği ile sunuluyor. Bu motor 150 beygir güç sunuyor. 35 TFSI motor seçeneği, turboşarjlı dört silindirli doğrudan püskürtme ünitelerine sahip. Güç, yedi vitesli S tronic şanzıman ile aktarılıyor.