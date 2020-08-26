Yer Antalya: Bahçesindeki hayvanların öldüğünü görünce şoke oldu
Antalya’nın Aksu ilçesinde sabah uyandıktan sonra bahçeye inen emekli öğretmen, 3 köpeğinin, 10 tavuğunun ve 9 kedisinin öldüğünü görünce neye uğradığını şaşırdı. Polis zehirlendiği tahmin edilen hayvanların ölümüyle ilgili inceleme başlattı.
Olay, Babuşlar Mahallesi sakini emekli öğretmen Mehmet Celbiş’in (54) evinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında bahçeye inip hayvanlarının yanına giden Celbiş, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. 3 köpeğinin, 10 tavuğunun ve 9 kedisinin öldüğünü gören Celbiş, neye uğradığını şaşırdı. Emekli öğretmen, hemen polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri olay yerine gelerek, inceleme başlattı.
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