Yer İspanya! Elektrik hatlarındaki arıza ülkenin yarısını karanlıkta bıraktı
Avrupa elektrik şebekesini İber Yarımadası'na bağlayan elektrik iletim hattındaki arıza nedeniyle İspanya’nın yarısı karanlığa gömüldü.
Başta başkent Madrid olmak üzere aralarında Endülüs, Castilla, Leon, Katalonya, Navarra ve Bask’ın da bulunduğu çok sayıda kent birkaç saat boyunca elektriksiz kaldı. Arızanın, Fransa'nın ürettiği nükleer enerjiyi İspanya’nın ithal ettiği yer olan Fransa-İspanya sınırının kesişme noktasında meydana geldiği belirtildi.
NEDEN; DENİZ UÇAĞI KAZASI
İspanyol elektrik iletim şirketi Red Electrica tarafından yapılan açıklamada, "Bir deniz uçağı kazası nedeniyle Fransa’daki yüksek voltajlı şebekede sorun çıktı. Şebekede çıkan sorun, İber Yarımadası’nın Avrupa'nın geri kalanından geçici süreyle ayrılmasına neden oldu” denildi.
Şirket yaptığı ikinci duyuruda ara bağlantının değiştirildiğini ve sorunun çözüldüğünü bildirdi.
BİRÇOK BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Öte yandan, Portekiz’deki elektrik iletim şirketi EDP de Avrupa elektrik şebekesindeki arıza nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını açıkladı. Şirket, elektrik kesintisinden etkilenen ev sayısını açıklamadı.
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