Yerel mahkemeden emsal su faturası kararı
Manisa 2. İdare Mahkemesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, 2018’in Ocak ayından bu yana 60 bin sayaç abonesinden, su tüketimi olsun ya da olmasın, her ay 3 TL hat bakım ve işletim bedeli almasını hukuka aykırı buldu.
Manisa’da yaşayan bir yurttaş, su abonelerinden alınan hat bakım ve işletim bedeli ile ilgili Manisa 2. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Yurttaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin 2018 yılı Ocak ayından bu yana 60 bin sayaç abonesinden, su tüketimi olsun ya da olmasın, her ay için alınan 3 TL hat bakım ve işletim bedelinin, hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Davayı görüşen mahkeme, hukuka aykırılık iddiasını yerinde bularak yurttaşlardan her ay 3 TL alınan uygulamanın iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, bundan sonra bu paranın alınmaması ve bugüne kadar alınan hat bakım ve işletim bedellerinin yurttaşlara iade edilmesi ya da gelecek aylardaki su borçlarından düşürülmesi gerektiğine karar verdi.
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