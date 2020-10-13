Yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararı sonrası AYM Üyesi Yıldırım'dan dikkat çeken tweet

Yerel mahkemenin, Enis Berberoğlu'nun kararını tanımamasının ardından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2020 Salı, 21:39
Yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararı sonrası AYM Üyesi Yıldırım'dan dikkat çeken tweet
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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.

Söz konusu kararın ardından AYM üyesi Engin Yıldırım, dikkat çeken bir tweet paylaştı. AYM’nin Enis Berberoğlu kararının yerel mahkeme tarafından tanınmaması tartışması sürerken AYM binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım, “Işıklar yanıyor” yazdı.



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