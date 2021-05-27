'Yerli aşının Faz-2 sürecinde tüm deneklerde antikor oluştu'

27 Mayıs 2021 Perşembe, 18:48

Prof. Dr. Çalış, ERÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti. Çalış; ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen yerli aşı çalışmalarında son durumu açıkladı.

'BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA'

Yerli aşıda Faz-2 çalışmalarının nisan ayında tamamlandığını belirten Çalış, yerli aşı ile ilgili şunları söyledi:

“Bu çalışmalar raporlandı. Faz-2 sonuçları gerçekten çok güzel çıktı. Aşı yapılan gruptaki gönüllülerimizin antikorları, yüzde 100 çıktı. Yani aşı yapılan gönüllülerimizin hepsinde antikor oluştu. Sadece antikor değil Faz-2 çalışmalarını gösteren çeşitli parametreler var. Tabi ki antikorun yüzde 100 çıkması çok önemli ama diğer etkinlik parametreleri de çok iyi çıktı. Bundan sonraki süreç, Faz-3 aşaması olacak. Faz-3 aşamasını Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB koordine edecek. Bundan sonraki bilgilendirmeyi de onlar yapacaktır. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da zaten Faz-3 çalışmalarının başladığını ve eylül ayında yerli aşımızın kullanabileceğini ifade etmişlerdi. Acil kullanım onayı ile yerli aşımızı kullanabiliriz. Yerli aşımız konusunda Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare halindeyiz. 2-3 günde bir onların toplantılarına online katılıyor hocalarımız. Orada daha büyük gönüllü üzerinde yapılacak. Belki 20-30 merkez, yurtdışı olacak. Buna Sağlık Bakanlığı karar verecek. Erciyes Üniversitesi de o merkezlerden biri olacak. Kayseri’de de Faz-3 çalışmaları devam edecek.

Üretimle ilgili tabi belli bir alt yapının olması gerekir. Özellikle belli bir yapının, bilimsel, fiziki yapının, yetişmiş eleman olması gereken bir konu. Bu konuda Sağlık ve Teknoloji Bakanlığımızın çalışmaları var. Ancak bu konuda Bakanlıklarımızın bilgi vermesi daha doğru olur.”