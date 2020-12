Yerli firma Covid-19 antijen testi üretti, 20 ülkeye ihraç etti

06 Aralık 2020 Pazar, 10:59

Covid-19 salgını tüm dünyayı etkilerken salgınla mücadele için başta aşı olmak üzere medikal çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, doğruluk oranı yüksek ve hızlı sonuç verebilen tarama testleri de büyük önem taşıyor.

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Oncosem Onkolojik Sistemler firması yerli imkanlarla Covid-19 antijen testi üretmeyi başardı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretimine devam ettikleri Covid-19 tarama testinin hayatı belli ölçüde kolaylaştırdığını belirterek, yürüttükleri Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda yerli ve milli imkanlarla Covid-19 antijen testi de ürettiklerini söyledi.

Çelik, Sağlık Bakanlığı onaylı ürünün doğrudan virüsü tespit ettiğini vurgulayarak, bu testle PCR cihazının çıkardığı sonuca yaklaşık 10 dakikada ulaşılabildiğini anlattı.

Test kitinin doğruluk oranının yüzde 96 civarında olduğunu ifade eden Çelik, doğruluk testlerinin bağımsız kuruluşlarca yapıldığını kaydetti.

"GÜNLÜK İHRACAT SAYIMIZ 120 BİNİ BULDU"

Çelik, ürünün yerlilik oranının yüzde 90 olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Covid-19 antijen testi şu an Avrupa'da ürün ve marka olarak onaylandı. Ürün Avrupa'da geri ödeme listelerine alındı. Bu ürün test olarak yapıldığında devletin sigortası vatandaşlara bunu geri ödüyor. Mesela Berlin Belediyesi şu an bir tarama yapıyor ve bu süreçlerde de bu ürünler kullanılıyor. Geçtiğimiz hafta günlük 80 bin test sadece Almanya'ya ihraç ettik. Günlük ihracat sayımız 120 bini bulmuş durumda. Sene sonunda inşallah bu kapasitemiz 250 bine çıkacak. Bu ürünü 20 ülkeye ihraç ediyoruz. Şu an ABD'de süreç devam ediyor."

Çelik, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki referans laboratuvarında ürünün etkinlik testlerinin yapıldığının altını çizerek, "Türkiye'de ürünümüz için süreçler tamamlanıp izinler alındı" dedi.

Salgın süreci başladığında 200 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Çelik, çalışan sayılarını 450'ye yükselttiklerini ve bundan gurur duyduklarını sözlerine ekledi.