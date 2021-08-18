Yerli "Marilyn Monroe" dilendirilen kız çocuğuna şiddet uyguladı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:26

Ünlü Amerikan ikonu Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle Mardin'de tanınan Melek Karahan, sabun sattığı dükkanının önünde oturan dilendirilen kız çocuğunu zorla iş yerine götürdü ve kapıyı kapatmaya çalıştı.

Duruma engel olan yurttaşlarla da tartışan ve hakaretler savuran Karahan, kız çocuğunu da kaldırıp yere attı. Karahan'ın çocuğu darbettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Karahan’ın dilendirilen kız çocuğunu darbettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.









