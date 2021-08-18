Yerli "Marilyn Monroe" dilendirilen kız çocuğuna şiddet uyguladı
Mardin'de yerli "Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Karahan, dilendirilen kız çocuğunu şiddete maruz bıraktı.
Ünlü Amerikan ikonu Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle Mardin'de tanınan Melek Karahan, sabun sattığı dükkanının önünde oturan dilendirilen kız çocuğunu zorla iş yerine götürdü ve kapıyı kapatmaya çalıştı.
Duruma engel olan yurttaşlarla da tartışan ve hakaretler savuran Karahan, kız çocuğunu da kaldırıp yere attı. Karahan'ın çocuğu darbettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Karahan’ın dilendirilen kız çocuğunu darbettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Video Haberler
- Çay dağıtan Erdoğan'a gözyaşlarıyla isyan etti
- Canlı yayında anketleri hatırlattı: 'AKP gidiyor'
- İkinci el araç alacaklar dikkat!
- İETT otobüsünde ortalık karıştı!
- Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım
- 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
- Çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
- Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
- Antalya'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi
- Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'in iddiası: AKP-FETÖ mahrem görüşme yapıyor!
- Bilim Kurulu üyesinden 'Sinovac' itirafı
- Yeşilçam’ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Kredi kartlarında büyük değişim kararı
- Ceyhan'dan Alçı'ya zehir zemberek yanıt
- Sert düşüş! Bu pazar seçim olsa tüm dengeler değişecek!
- Son seçim anketinde dikkat çeken detay
- A101, ŞOK ve BİM hakkında çarpıcı rapor
- İşte Ankara'nın yeni Kabil kararı
- Taliban basın toplantısı düzenledi