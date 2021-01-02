Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişi çalışacak

02 Ocak 2021 Cumartesi, 11:28

TOGG’un sosyal medya hesabından fabrikanın inşaatında gelinen son noktanın dron fotoğrafları paylaşıldı. İnşaat başlamadan önceki fabrika alanı ve 5 ay önce başlanılan fabrika inşaatında gelinen nokta dron fotoğraflarıyla karşılaştırıldı. Fabrika inşaatında zemin çalışmalarında sona yaklaşılırken, Ocak ayında yapımına başlanacak üst yapı inşaatında 5 bin kişinin çalışacağı belirtildi.

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz’da Bursa’nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atıldı. Fabrikanın yapıp çalışmaları devam ederken, TOGG’un sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda, fabrika inşaatının zemin güçlendirmesi için 24 bin kolona ulaşıldığı bilgisi verildi. Ayrıca açıklamada, enerji, boya ve gövde binalarının zemin güçlendirme çalışması tamamlanıp, beton dökümüne başlandığı belirtildi. Fabrikanın kurulacağı alan ile 5 ayda inşaatta gelinen aşama dron fotoğraflarıyla karşılaştırıldı.

İNŞAATINDA 5 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

TOGG’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Akıllı ve çevre dostu özellikleri aynı çatı altında buluşturacak ve ‘bir fabrikadan daha fazlası’ olacak #TOGG #Gemlik Tesisinin zemin güçlendirme çalışmalarından sonra üst yapı inşaatını gerçekleştirmek üzere Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile anlaştık” ifadelerine yer verildi. Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, “Ocakta inşaatı başlatıyoruz. Toplam 5 bin kişiye istihdam sağlayacağız” dedi.

TESİSİN MALİYETİ 22 MİLYAR TL

Kaba inşaatın 12 ay sürmesi beklenen fabrikadaki çalışmaların, 2021 yılı itibariyle bitirilmesi planlanıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilen tesisin maliyeti, 22 milyar TL olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da yol ıslah ve alt yapı çalışması yapılacak alan; limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayisine yakınlığıyla biliniyor. Yıllık 175 bin aracın üretileceği fabrikada, 2032 yılına kadar 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.



