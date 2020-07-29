Yerli tanı kitine Avrupa'dan onay

Koronavirüs pandemisinin başlamasından bugüne 4 milyon 665 bin 383 test yapıldı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkez tarafından COVİD-19 pandemisi kapsamında kalite kontrol programı düzenledi. Programa tüm Avrupa ülkelerinin önde gelen enstitülerinin yer aldığı 70 viroloji laboratuvarı katıldı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten Avrupa Viral Hastalıklar Laboratuvar Ağı, Türkiye’nin yerli koronavirüs tanı kitine onay verdi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Gülay Korukluoğlu, yerli tanı kitini geliştiren firmaya gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:

“Avrupa’daki tüm viroloji laboratuvarlarının üye olduğu ‘Avrupa Viral Hastalıklar Laboratuvar Ağı’ (EVD LAB NET) Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) bünyesindedir. ECDC/EVD LAB NET tarafından Temmuz 2020’de Covid-19 pandemisi kapsamında düzenlenen dış kalite kontrol programına Sağlık bakanlığı Ulusal Viroloji Laboratuvarı Bioeksen kitiyle katılmıştır. ECDC/EVD koordinatörü tarafından 24 Temmuz 2020’de bildirilen sonuçlara göre, Bioeksen RT-q PCR kitinin SARS-Cov-2 tanısında sonuç uyumluluğu yüzde 91.66’dır.”