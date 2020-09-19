Yerli vaka sayısını ‘sıfırlayan’ Çin, ‘Ulusal Covid-19 Merkezi’ kurdu
Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Gao Fu, yeni koronavirüs (Covid-19) salgınıyla daha iyi mücadele etmek için Ulusal Covid-19 Merkezi’nin kurulduğunu açıkladı. Zhongguancun Forumu’nda bir konuşma yapan Gao Fu, yeni kurulan Ulusal Covid-19 Merkezi’nin salgının kontrol ve önlemesine dair eğitim, uluslararası iş birliği, koordinasyon ve ulusal standartların belirlenmesi gibi çalışmalardan sorumlu olacağına işaret etti.
Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Gao Fu, yeni koronavirüs (Covid-19) salgınıyla daha iyi mücadele etmek için Ulusal Covid-19 Merkezi’nin kurulduğunu açıkladı. Zhongguancun Forumu’nda bir konuşma yapan Gao Fu, yeni kurulan Ulusal Covid-19 Merkezi’nin salgının kontrol ve önlemesine dair eğitim, uluslararası iş birliği, koordinasyon ve ulusal standartların belirlenmesi gibi çalışmalardan sorumlu olacağına işaret etti.
Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, ülke genelinde 14 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiği, vakaların hepsinin yurt dışından geldiği ve yurt dışı kaynaklı 1 şüpheli vakanın bulunduğu belirtildi.
Çin’in ana kesiminde ikisinin durumu ağır olmak üzere 171 Covid-19 hastasının tedavisi sürüyor. Salgının başından bu yana Çin’de toplam 85 bin 269 vaka tespit edildi, tedavilerinin ardından taburcu edilenlerin sayısı 80 bin 464’ü buldu, toplam can kaybı 4 bin 634 olarak kayıtlara geçti. Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Taiwan bölgesinde toplam vaka sayısı 5 bin 545’e ulaştı.
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