Yerli yatırımcı döviz sattı, mevduat azaldı
Yerli yatırımcı, geçen hafta döviz sattı. Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,58 milyar dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 228 milyar 490,1 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 18 Haziran ile sona eren haftada 225 milyar 913,80 milyon dolara geriledi. Doların, Türk lirası karşısında değer kazandığı haftada yerli yatırımcıdan satış geldi. Merkez Bankası’nın parite etkisinden arındırılmış verilerine göre ise yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 713 milyon dolar artış gösterdi.
Döviz hesaplarında hane halkının mevduatı 1,9 milyar dolar azalırken tüzel kişilerin mevduatlarındaki düşüş 580 milyon dolar oldu. 11 Haziran işlem haftasında 229 milyar dolara yaklaşarak Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alındığı 19 Mart haftası sonrası en yüksek seviye görülmüştü. Mevduatlarda son haftadaki düşüşte ise kar satışları etkili oldu.
DOLAR MEVDUATINDAKİ GERİLEME 740 MİLYON DOLAR
Euro ve altında dolara karşı güç kaybı döviz mevduatlarında parite etkisi arındırıldığında yükseliş yaşanmasına neden oldu. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre toplam Euro mevduatı 617 milyon dolar, kıymetli maden depo hesapları ise 814 milyon dolar arttı. Yurtiçi yerleşiklerin dolar cinsi döviz mevduatı ise hem tüzel hem bireysel hesaplarda azaldı. Toplam dolar cinsi döviz mevduatındaki gerileme 740 milyon dolar oldu.
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