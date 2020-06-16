Yeşil alan ranta açıldı bedelini işçiler ödedi
Ordu’nun Altınordu ilçesinde belediyenin imara açtığı yeşil alanı bir şirkete satmasıyla gündeme gelen otel inşaatında bir işçi yaşamını yitirirken, 8 işçi de yaralandı. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, “Ölen ve yaralanan işçilerin sorumluları belediye ve şirkettir” dedi.
Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de önceki akşam yapımı süren otel inşaatının bir bölümünde, iş makinesi yardımıyla beton döküm işlemi sırasında, bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Ekiplerin çalışmasının ardından göçük altında kalan 8 yaralı işçi çıkarılarak, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Meydana gelen göçükte ekiplerce başlatılan çalışmada, Raif Taş adlı emekçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken iş güvenliği uzmanı ekipleri de inşaat alanında incelemelerde bulundu. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Ordu Altınordu ilçesinde Sivas yolu üzerinde Selçuk İnşaat otel yapıyordu. Ordu Çevre Derneği’nin Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğün ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’yle yaptığı yazışmalarda yeşil alanın belediye tarafından imara açılıp şirkete satıldığı ve inşaata, yol mesafesinden 25 metre çekme yerine 13 metre çekme izinli ruhsat verildiği ortaya çıkmıştı. l SAMSUN
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