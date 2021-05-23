Yeşil enerjide ceza gibi tarife

23 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Türkiye’de henüz 10 aydır kullanılan teşvik tarifesinde EPDK’nin Nisan 2020’de yaptığı düzenleme ile konutlarında “yeşil enerji” kullananlar mağdur edildi. Elektriğini “yeşil tarife” ile alan abonelerin, normal kullanıcılara göre yüzde 88 daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldıklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Teşvik için yeni düzenleme yapılmalı” dedi.

CHP’li Akın, Ağustos 2020’de uygulanmaya başlanan “yeşil tarife” sisteminin meskenlerde henüz bir yıl olmadan düzenlemenin amacı olan teşvik edici özelliğini kaybettiğine işaret etti. CHP’li Akın’ın yaptığı çalışmada şu tespitler yer aldı:

Teşvik amacıyla başladı: Yeşil tarife uygulaması ile tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi kullanmalarının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamlarda mesken; sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatma için ayrı ayrı tarifeler hazırlandı. Uygulama, 8 ay içinde zamlarla özellikle meskenlerde teşvik özelliğini yitirdi.

EPDK düzenliyor: Yeşil tarife uygulamasında gönüllülük esasına göre işliyor. Yenilenebilir enerji kullanmak isteyen tüketiciler kendi bölgelerinde faaliyet gösteren tedarik şirketlerinden yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik temin edebiliyor. Tarifeyi kullanan tüketicilerin faturalarında, kullandıkları elektriğin temiz kaynaklardan üretildiğini gösteren bir işaret yer alırken; uygulama EPDK tarafından düzenleniyor.

Bütün abonelere tek bedel düzenlemesi: 1 Ağustos 2020’de uygulanmaya başlanan tarifede EPDK; fon ve pay hariç olmak üzere kilovatsaat başına bedeli 69.97 kuruş olarak belirledi. Yaşama geçirilen ilk tarifede sanayi, ticarethane, mesken ve tarımsal sulama ayrımı yapılmadan tek bir bedel belirlendi. “Yeşil tarife” kapsamında yapılan son değişikliğe göre 1 Nisan 2021 itibarıyla “yeşil enerji” bedeli aboneler arasında fark gözetmeksizin 74.7372 kuruş oldu.

Meskenlerde büyük fark: Düzenleme henüz bir yıl olmadan özellikle meskenlerde teşvik edici özelliğini yitirdi. “Yeşil tarife” ile mevcut tarife arasında en yüksek fark meskenlerde yaşandı. Buna göre meskenlerde kilovatsaat başına çıplak elektrik fiyatı mevcut tarifede 39.6717 kuruş olurken, “yeşil tarifede” 74.7372 kuruşluk fiyatı ile yüzde 88.3 daha pahalı. “Yeşil tarife” sanayi abonelerinde yüzde 35, ticarethanelerde yüzde 24; tarımsal sulamada yüzde 38 olmak üzere daha kabul edilebilir düzeyde.

‘MESKENLERE LÜKS OLDU’

CHP’li Akın; “yeşil tarife” uygulamasının zorunlu değil, gönüllülük esasına göre geçilen bir tarife olduğuna dikkat çekerek “Düzenleme yenilenebilir enerji kullanımını teşvik amacını taşıyor. Fakat tarifenin bu hali özellikle meskenlerde yüzde 88 daha pahalı. Bu durum teşvik amacının sözde kalmasına neden oluyor. EPDK’nin özellikle vatandaşımızın evlerinde kullanacağı mesken abonelerine yönelik teşvik edici bir düzenlemeye gitmesi gerekiyor. ‘Yeşil tarifenin’ lüks değil, daha ulaşılabilir olması hem vatandaşımız hem de ülkemizin lehine olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. l ANKARA