Yeşilçam oyucusu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Sinema oyuncusu Orhan Çoban, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Sinema oyuncusu Orhan Çoban, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Yeşilçam'da 150'den fazla filmde rol alan oyuncu Çoban, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 82 yaşında vefat eden Çoban'a koronavirüs salgını nedeniyle cenaze töreni düzenlenemeyecek. Çoban'ın Topkapı'daki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.
ORHAN ÇOBAN KİMDİR?
Çoban, 2 Şubat 1932'de İstanbul'da doğdu. Bir süre ticaretle uğraşan Çoban, Yeşilçem'da 150'den fazla filmde rol aldı. Genellikle 'garson' rolleri ile tanındı.
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