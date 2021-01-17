Yeşilçam oyuncusu Ekrem Gökkaya, yaşamını yitirdi
Bir süredir kanser nedeniyle tedavi gören usta oyuncu Ekrem Gökkaya, yaşamını yitirdi.
Kemal Sunal ile oynadığı Koltuk Belası filmiyle hafızalara kazınan Yeşilçam'un usta oyuncusu Ekrem Gökkaya, 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Eşi Alev Gökkaya sosyal medya hesabı üzerinden, oyuncunun Bartın Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığını duyurmuştu.
EKREM GÖKKAYA KİMDİR?
1934 yılında Konya’da dünyaya gelen Ekrem Gökkaya, İstanbul Erkek Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde okudu.
Lise yıllarında birçok okul gösterisinde sahne aldı. İlk kez 1959 yapımı “Ömrüm Böyle Geçti” isimli filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil’le birlikte kamera karşısına geçti.
1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı “Koltuk Belası” isimli filme kadar, 200 civarı sinema ve televizyon filminde oyuncu,prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak çalıştı.
EKRAM GÖKKAYA FİLMLERİ
Turist Ömer Arabistan'da (1969)
Keloğlan'la Can Kız (1972)
Şeytan (1974)
Kılıç Aslan (1975)
Avanak Apdi (1978)
Korkusuz Korkak (1979)
Gerzek Şaban (1980)
Atla Gel Şaban (1984)
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