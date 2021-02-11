Yeşilçam oyuncusu Nur İncegül hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncusu Nur İncegül, 77 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Yeşilçam oyuncusu Nur İncegül, hayatını kaybetti. Geçen salı günü yaşamını yitirdiği öğrenilen sanatçı, 77 yaşındaydı.
İncegül'ün yaşamını yitirmesini sosyal medya hesabından duyuran Birtanem Candaner, "Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annemi kaybettik" dedi.
Aynı zamanda ses sanatçısı ve seslendirme sanatçısı da olan İncegül'ün cenazesi, aynı gün son yolculuğuna uğurlandı.
İncegül, "Tapılacak Kadın", "Yaşamak Haram Oldu", "Nisan Bitti", "Seven Kıskanır", "Yıkılmışım Ben", "Öksüzler", "Hasret" gibi birçok filmde rol almıştı.
NUR İNCEGÜL KİMDİR?
Nur İncegül, 1944 yılında dünyaya geldi. Sinemaya, Ümit Efekan’ın yönettiği 1984 yılı yapımı "Zavallılar" filmiyle adım attı. İncegül’ün rol aldığı filmler arasında "Tapılacak Kadın"," Yaşamak Haram Oldu", "Nisan Bitti", "Seven Kıskanır", "Yıkılmışım Ben", "Öksüzler", "Hasret", "Sevdiğimi Biliyorsun", "Yazgı", "Can Borcu", "Sevgiler Çiçek Gibi", "Bu Şehrin Geceleri", "Hedef", "Bir Avuç Sevgi", "Yalnız Değilsiniz", "Yalnızlar", "Sonsuza Yürümek", "Ölesiye Sevmek", "Aliye", "Zor Görev", "Hayat Çemberi" gibi filmler yer alıyor. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve ses sanatçısı olan Nur İncegül’ün plak çalışmalarının yanı sıra güfteleri de bulunuyor.
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