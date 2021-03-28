Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Yılmaz Cesur hayatını kaybetti!

28 Mart 2021 Pazar, 15:35

1970'li yıllarda Yeşilçam filmlerinde oynamaya başlayan, Darbe, Kader Çıkmazı, En Büyük Babam, Sözde Kızlar gibi yapımlarda rol alan Yılmaz Cesur yaşamını yitirdi.

Cesur'un ölüm haberini 'Felaket Tellalı' olarak bilinen Onur Akay, Instagram'da duyurdu.

Akay, Yılmaz Cesur’la ilgili şöyle konuştu:

“Cesur Yılmaz diye de bilinir Yılmaz Cesur diye de bilinir. Başrol oyunları oldu, birçok filmde oynadı, TRT’de dizilerde oynadı. Bugün Ayazağa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Bütün sevenlerine başsağlığı dilerim. Kandil gecesi uğurlandı.”

27 Mart Tiyatrolar Günü’nde son yolculuğuna uğurlanan usta oyuncunun ölüm nedeni ile ilgili bilgi verilmedi.





Yılmaz Cesur Kimdir?

14 Mayıs 1951 yılında Elazığ’da doğan Yılmaz Cesur, 1970’li yıllarda Yeşilçam’a girdi ve birçok isimle film çekti. Dizilerde de rol alan ve başrol oynadığı filmleri de olan Yılmaz Cesur, Darbe, Kader Çıkmazı, En Büyük Babam, Sözde Kızlar, Yaşamadım ki, Yıkıla Yıkıla, Sülün Osman, Köy Kabadayıları, Yeter Be, Gelin Kayası, Gölet, Çoban Yıldızı, Dilekçe, Son Cellat, Dökülen Yapraklar, Beyaz Diken, Bir Şenliktir Yaşamak, Zehirli Çiçek, Son Yolcu, Beni Bensiz Yargılama ve Janjan gibi yapımlar için kamera karşısına geçti.



