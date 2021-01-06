Yeşilköy'de haç çıkarma töreni yapıldı
Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Yeşilköy'de bulunan Ayastefanos Kilisesi'nde ayin düzenlendi ve denizden haç çıkarma töreni yapıldı.
İstanbul Yeşilköy'deki Ayastefanos Kilisesi'nde, Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle ayin düzenlendi ve denizden haç çıkarma töreni yapıldı.
Kiliseye sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan ziyaretçiler, düzenlenen ayine katıldı. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından, cemaat ve din adamlarının oluşturduğu kortej, kiliseden çıkarak dualar eşliğinde sahile doğru yürüdü. Haç çıkarma töreni Metropolit Derkon Apostol tarafından yönetildi. Tören, okunan duaların ardından Derkon Apostol'un iskeleden haçı denize atmasıyla başladı. Daha sonra teknede bekleyenler haçı çıkarmak için yarıştı ve denize atılan haça ilk ulaşan kişi Niko Aslaner oldu.
Yarışmada birinci olan Niko Aslaner, “Güzel hissediyorum, iki senedir alıyorum bu üçüncü senem. Katılmaya devam edeceğim, dayım 23 sene aldı. Biz de 23'e doğru devam edeceğiz" dedi.
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