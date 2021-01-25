Yetersiz uyku ve stres, beyin sarsıntısını andıran belirtilere yol açabilir

25 Ocak 2021 Pazartesi, 13:30

Yapılan yeni bir çalışma, birçok insanın beyin sarsıntısını andıran belirtiler yaşıyor olabileceğini akla getirdi. Söz konusu bulgular; araştırmacıların, beyin sarsıntısı geçirip iyileşen sporcuların büyük oranda bireysel temelde değerlendirilip tedavi edilmesi gerektiği görüşünü destekliyor.

Popular Science Türkiye'nin aktardığına göre, yapılan bu ulusal çalışmada, yakın zaman önce sarsıntı geçmişi bulunmayan üniversite çağındaki sağlıklı sporcuların yüzde 11 ile yüzde 27’si, uluslararası bir sınıflandırma sistemince tanımlanan sarsıntı sonrası sendromu (PCS) ölçütlerini karşılayan belirtiler yaşadıklarını bildirdi.

Ankete katılan yaklaşık 31 bin sporcu arasında, PCS benzeri belirtileri haber vermesi en muhtemel olan üç unsur öne çıktı: Bunlar ise yetersiz uyku, önceden mevcut olan zihinsel sağlık sorunları ve stres olarak belirtiliyor.

Katılımcılar, dört ABD ordu hizmeti akademisinde okuyan harp okulu öğrencilerinden (yoğun eğitimden geçen ve spor yapması gereken kişiler) ve ABD’deki 26 yüksek öğretim kurumunda NCAA sporlarında yarışan öğrencilerden oluşuyor.

PCS benzeri belirtiler yaşadığını bildiren bu önemli sayıda öğrencinin dışında, ankete katılan tüm sporcuların yarısı ila dörtte üçü arasında bir kısmı da beyin sarsıntısı geçirmiş olan kişilerin yaygın şekilde yaşadığı bir veya daha fazla belirti yaşadığını bildirdi; bunların en yaygın olanları ise tükenmişlik veya düşük enerji ile uykulu olma hali şeklinde belirtiliyor.