Yetkililer Reuters’a konuştu: Türkiye’nin Kabil Havalimanı kararı ne olacak?

27 Ağustos 2021 Cuma, 16:16

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde "Taliban, havalimanı işletmesini siz yapın diyor" açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan, havalimanının korunması tartışmalarıyla ilgili olarak, "Yönetim belli olduktan sonra karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansı, Kabil Havalimanı’nın işletilmesi ve korunması tartışmalarına ilişkin olarak, “Türkiye, kendi güvenliğini sağlamadan Kabil Havalimanı’na yardım etmeyecek” başlıklı bir haber servis etti.

İsimleri gizli tutulan iki Türk yetkili, Reuters'a verdikleri demeçte, “Taliban [kentteki] Türk güvenlik varlığını kabul etmediği sürece, Türkiye'nin, Kabil Havalimanı’nın işletilmesine yardım etmeyeceğini” belirtti.

Yetkililerden biri açıklamasında, "Operasyon teknik olarak Türkiye tarafından yapılabilir, ancak talebimiz, güvenliğin de eski asker, polis veya özel şirket elemanlarından oluşan geniş bir güvenlik ekibi aracılığıyla Türkiye tarafından sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

"SICAK BAKMADIK"

Aynı yetkili ifadelerini, “Güvenliğin Taliban tarafından sağlandığı bir ortamda, Türkiye'nin havalimanını işletmesine sıcak bakmadık ve dünkü saldırılar da bunu doğruladı” şeklinde sürdürdü.

Başka bir Türk yetkili ise, “Taliban tarafından açıklanan güvenlik önlemleri, havalimanı etrafındaki gözetleme kuleleri de dahil olmak üzere, Türk misyonunun güvenliğini sağlamak için yeterli değil” dedi.