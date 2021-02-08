YHT projesinin Çerkezköy-Halkalı bölümünde 3.1 milyar TL’lik maliyet, 7.7 milyar TL oldu: İhale olmadan ek maliyet

08 Şubat 2021 Pazartesi, 03:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye’nin Avrupa ile demiryolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nin Çerkezköy-Halkalı kesimindeki maliyetinin, Kanal İstanbul güzergâhıyla kesiştiği için 2,5 katına çıktığını belirledi. Projenin 3,1 milyar TL olarak açıklanan maliyetinin revize edilerek 7,7 milyar TL’ye çıkarıldığına dikkat çeken Akın, “Bir rant projesi olan, bilim insanlarının karşı çıktığı Kanal İstanbul, henüz bir çivi çakılmadan kamuya en az 4,6 milyar TL tutarında ek yük getirmeye başladı” dedi.

Akın, 2020 yılında TCDD’nin yatırım programında Çerkezköy-Halkalı bölümünün toplam maliyeti 3,1 milyar TL olarak yer alırken; Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2021 Yılı Yatırım Programı’nda ise söz konusu bölümle ilgili maliyet artışı yapıldığını, TCDD’den alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildiğini belirtti. Akın, projenin maliyetinin iki katından fazla artmasının nedeninin ise Kanal İstanbul ile kesişmesinden kaynaklandığına dikkat çekti. Akın, “Toplam 76 kilometre uzunluğundaki proje kapsamında Kanal İstanbul nedeniyle etüt çalışmaları revize edildi. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda tünelin yapılacak olması ve Kanal İstanbul ile uyumlu hale getirilmesi nedeniyle maliyet 2,5 kat artacak” dedi.

‘İHALE EDİLMEDEN EK YÜK’

Projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesinde bu yıl içinde ihale sürecinin tamamlanmasının beklendiğine işaret eden akın, projeye iktidara yakın firmaların yoğun ilgi göstereceğini dile getirdi. Akın; “Projenin ilk bölümü olan Kapıkule-Çerkezköy bölümü şu anda Kolin İnşaat tarafından yapılıyor. YHT projesinin ikinci bölümünün henüz nasıl yapılacağı belli olmayan ve tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesine uyumlu hale getirilmesi de iktidarın bu konudaki inadını gözler önüne seriyor” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’li Akın, binlerce dönüm tarım arazisinin yok olmasına da neden olacağına işaret ederek, “YHT projesinin geçtiği güzergâh boyunca en az 10 bin dönüm tarım arazisinin yok olacağını” söyledi. Akın; Trakya bölgesinde yoğun olarak ayçiçek ekiminin gerçekleştiği arazilerin yok olmasının yükselişteki yağ fiyatlarını daha da artmasına neden olacağını aktardı.