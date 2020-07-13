Yıkılacak mı, onarılacak mı?

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 17:42

Elazığ’ın Maden ilçesinde 18 yıldır restorasyon bekleyen 258 yıllık tarihi Maden Hükümet Konağı Kültür Bakanlığı’ndan geçen yıl ödenek çıkmasına rağmen 18 yıldır restorasyonu yapılamıyor. Bakımsızlıktan yıpranan tarihi yapının kapı ve pencereleri ise dökülüyor.

Hükûmet Konağı 9 Haziran 2020’de Erkaya Yırık’ın Elazığ valiliğine atanmasıyla da 8. valiyle tanışmış oldu.

18 yıl içerisinde restorasyonu için TBMM’de 4 kez yazılı soru önergesi verilen tarihi konak hakkında Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi de 25 Kasım 2019’da Elazığ Valiliği’ne “kaderine terk edilen konağın acilen korunması, onarımı ve işlevlendirilmesi” için mektup yazmıştı. Şimdi gözler yeni Elazığ Valisi Erkaya Yırık’ta, acaba restore ettirebilecek mi?