Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yemek kanallarından kolay ve eğlenceli yılbaşı kurabiyesi tarifleri

31 Aralık 2020 Perşembe, 13:26

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye bu yıl yılbaşını evde geçirecek.

Yeni yılı evde kendinizle ya da sevdiklerinizle kutlarken, sofranızda size eşlik edebilecek lezzetlerden biri de sevimli yılbaşı kurabiyeleri olabilir.

Yapımı birbirinden kolay ve eğlenceli yılbaşı kurabiyesi tariflerini, yemek kanallarından sizler için derledik.

Çakal Lezzetler

Zencefilli kurabiye nasıl yapılır?

Malzemeler:

Kurabiye kalıbı

1/2 su bardağı esmer şeker

1/2 su bardağı eritilmiş tereyağ (soğumuş olmalı)

1 yumurta

3/4 su bardağı pekmez

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tutam tuz

3 bardaktan biraz daha az un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı:

Esmer şeker, tereyağ, yumurta ve pekmezi karıştırıp çırpın. Baharatları elekten geçirerek ekleyin ve tekrar çırpın. Homojen olarak karıştığına emin olduktan sonra unu eleyerek koyun ve bir spatula ile karıştırmaya devam edin.

Bu işlemin sonunda yumuşak bir hamurunuz olacak. Hamuru en az iki parçaya ayırarak streç film ile sarın ve en az 1 saat buzdolabında bekletin.

2 yağlı kağıt arasında açtığınız hamura kalıplarınız ile şekil verip, önceden 180° ısıtılmış fırına koyun. 10-15 dk. arasında pişeceğini bilerek gözlemleyin. Kurabiye kenarları koyulaşmaya başlayınca önce fırından sonra fırın tepsisinden çıkararak soğumaya bırakın. Ben kullanıma hazır glazür ile boyadım. Çok kolay ve eğlenceli oldu. Sadece boyamanız yeterli, kendi donuyor.

İdil Yazar

Tarçınlı zencefilli kurabiye

Malzemeler:

3 su bardağı Un (420 gram)

6 yemek kaşığı Tereyağı (90 gram)

3/4 bardak Esmer Şeker

1/2 bardak Üzüm Pekmezi

1 adet Yumurta

1 çay kaşığı Tarçın

1 çay kaşığı Zencefil

Hazırlanışı:

Unun içine yarım çay kaşığı kadar tuz ilave edilir. Biraz da tarçın ve zencefil eklenir, tarçın ve zencefilin miktarı artırılabilir ama özellikle tarçının bir tatlı kaşığını geçmemesine dikkat edilmeli, aksi takdirde kurabiyeleriniz acılaşabilir. Una eklenen malzemeler biraz karıştırılır.

Ayrı bir kaba oda sıcaklığında bekleyen tereyağı eklenir, tereyağının oda sıcaklığında beklemesi çok önemli, eğer buzdolabından çıkarmak unutulursa 20 saniye kadar mikrodalgada ısıtılabilir. Esmer şeker de tereyağının üzerine eklenir, ikisi güzelce karışıncaya kadar yaklaşık üç dakika boyunca çırpılır. Daha sonra üzerine yumurta ilave edilir ve karışana kadar çırpmaya devam edilir. Yumurta karıştıktan sonra içine pekmez ve vanilya sütü (vanilya sütü yoksa toz vanilya kullanılabilir) eklenir karışıncaya kadar çırpmaya devam edilir.

Karışımın üzerine yavaş yavaş un ilave edilir. Kurabiye hamuru kıvamına gelene kadar karıştırılır. Hamurun bir araya geldiğini gördüğünüzde durabilirsiniz.

Tezgahın ve merdanenin üzerine un serpilir, hamur merdane yardımıyla bir parmak kalınlığında açılır. Hamur açıldıklan sonra istenilen kalıplarla şekillendirilir. Çıkarılan şekilli hamurlar yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirilir. Şekillerin üzerindeki fazla unlar bir fırça yardımızla temizlenir.

Kurabiyeler pişirilmeden önce 10 dakika buzdolabında bekletilir, o sırada fırın 170 derecede ısıtılır. Buzdolabından çıkarılan kurabiyeler fırına alınır ve 8 dakika pişirilir. Artan hamurlar daha sonra pişirilmek üzere buzlukta saklanabilir.

Fırından çıkarılan kurabiyeler 5 dakika bekletilir. Kurabiyeler servise hazır.

Arda'nın Mutfağı

Zencefilli Kurabiye – Gingerbread Cookie

Malzemeler:

90 gr tereyağı – oda sıcaklığında

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı su

¼ su bardağı pekmez

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı karbonat

2 tatlı kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı tarçın

1 tutam tuz

Hazırlanışı:

Bir karıştırma kabına oda sıcaklığındaki tereyağını ve toz şekeri ilave edip bir el mikseri yardımıyla çırpın.

Ardından içerisine yumurta, su ve pekmezi ilave edip çırpmaya devam edin.

Un, karbonat, toz zencefil ve tarçını bir süzgeç yardımıyla eleyerek pekmezli karışıma ilave edin.

Üzerine tuzu da serpin ve önce bir spatula yardımıyla ardından elinizle iyice yoğurun.

Hazırladığınız hamuru iki yağlı kağıt arasında yarım santim kalınlığında açın.

Dilediğiniz şekildeki kalıplarla şekil verin ve kurabiyeleri fırın kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 – 12 dakika pişirin.

Nadide Lezzetler

Zencefilli tarçınlı yılbaşı kurabiyesi

Malzemeler:

125 gr tereyağı

1/2 su bardağı esmer şeker

1 yumurta

1/3 su bardağı pekmez

2 tatlı kaşığı zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1/2 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı un

Hazırlanışı:

Tereyağını esmer şekerle birlikte mikserle krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın.

Yumurtayı ve pekmezi ekleyin, mikserle çırpmaya devam edin.

Elenmiş unu; zencefil, tarçın, tuz ve kabartma tozu ile harmanlayın.

Daha sonra bu karışımı sıvı karışıma ekleyin. Mikserle un kaybolana kadar çırpın. Gerekirse bir iki kaşık daha un serpin ve tahta kaşıkla karıştırın.

İdeal kıvamı bulduktan sonra hamuru iki ayrı parçaya ayırın ve streç filmle sarın. Buzdolabında yarım saat dinlendirin.

Dinlenmiş hamuru merdane yardımıyla istediğiniz incelikte açıp dilediğiniz kalıplarla kesin ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine sıralayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika

pişirin. Kurabiyelerinizi tam olarak soğuttuktan sonra glazür ile süsleyebilir ve bir teneke kutuda veya kavanozda saklayabilirsiniz.

İsterseniz tarifin ölçülerini 2 katına çıkarıp daha çok kurabiye elde edebilirsiniz. Sevdiklerinize hediye etmek için ambalajlayabilir güzel iplerle veya kurdelelerle bağlayabilirsiniz.