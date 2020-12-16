Yılbaşına hazırlanıyordu: Sahte içki imalathanesine baskın
Sultangazi'de imalathaneye dönüştürülen bir iş yerine zabıta ekiplerinin yaptığı baskında 200 litre sahte alkol ele geçirildi.
Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde bir binanın giriş katında bulunan iş yerinden gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri zabıtaya ihbarda bulundu.
Adrese gelen zabıta ekipleri, iş yerinde sahte alkol imal edildiğini tespit etti. Ekipler durumu polise bildirdi. Polis ve zabıta ekipleri, yaklaşık 200 litre sahte alkol, çok sayıda boş şişe ve içki imalatında kullanılan malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Şüphelinin, İstanbul'da birçok iş yerine sahte içki sattığı, yaklaşan yılbaşı nedeniyle de üretimi artırdığı belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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