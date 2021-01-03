Yılbaşında en çok dezenfektan satıldı

03 Ocak 2021 Pazar, 12:10

Sokağa çıkma kısıtlaması ile girilen yeni yılda yılbaşı alışveriş hacmi geçen yıla kıyasla yüzde 50,3 arttı. Yılbaşı için yapılan alışverişlerde ürün bazında sırasıyla atıştırmalıklar, et, süt ve süt ürünleri ilk üçte yer aldı. Zincir market Metro Türkiye, bu yılbaşı için yapılan alışverişlerde en çok talep gören ürünleri açıkladı. Ağaç, süs, dekorasyon gibi ürünlerde geçen seneye göre yüzde 46’lık bir büyüme yaşanırken bu ürünler arasında en fazla satışı yapılan ilk üç ürün sırasıyla çam ağacı, ağaç süsü için plastik toplar ve çam ağaçlarında kullanılan led ışıklar oldu. Yılbaşı tatilinin sokağa çıkma yasaklarıyla birleşmesinin günlük alışverişlere de etkisi oldu. Hijyen kategorisinde artış bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 137 olurken özellikle kolonya ve dezenfektanlar yüzde bin 95 artış ile en çok satılan ürünlerin başında yer aldı.

ET VE PEYNİRE TALEP ARTTI

Sofralar için en çok tercih edilen ilk üç ürün kıyma, çipura ve dana antrikot oldu. Hazır patlamış mısır ve cipslerde yaklaşık yüzde 60’lık bir artış gerçekleşirken kahvaltı dışında tüketilen özel peynirlerde yüzde 148, kuruyemiş, çerez, bisküvi ve keklerde yaklaşık yüzde 46, işlenmiş ette yaklaşık yüzde 111 artış kaydedildi.