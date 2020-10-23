Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

Galatasaray, BB Eruzurumspor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Kadroya bakanlar o ismi göremeyince şok oldu.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2020 Cuma, 14:46
Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
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Galatasaray'da sular durulmuyor. Mustafa Cengiz'in son olarak yaptığı maaş ve "Kaybedeceksek genç oyuncularla kaybedelim"  çıkışının ardından gözler Falcao, Feghouli ve Belhanda üçlüsüne çevrilmişti.

Bu gelişmelerin ardından teknik direktör Fatih Terim Alanyaspor maçında kulübede oturttuğu Sofiane Feghouli'yi bu sefer kamp kadrosuna dahi almadı. Galatasaray'da Feghouli'nin yanısıra Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes de kadroya dahil edilmedi. İşte Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosu.


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